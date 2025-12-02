Guam gilampornas na sab sa Gilas

Giusban pagmakmak sa host Gilas Pilipinas ang Guam, 95-71, niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 1, 2025, sa Window 1 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Blue Eagles Gym sa Manila.
Sukwahi sa premirong sangka sa duha ka mga kampo niadtong Nobiyembre 28, diin hingpit nga dominasyon ang gihimo sa Gilas sa ilang pagsulong Guam, 87-46, ang mga Pinoy nakaagi og pagpanghulga una nila nakontrolar ang duwa sa 4th quarter.
“We didn’t play our best game tonight especially on the defensive end. But bottom line was we took care of business, and this is what we talked about from the very beginning, how crucial it was to win these two games,” matod ni Gilas coach Tim Cone.
Sa sayong bahin, ang Gilas nakamugna og 17-3 nga maoy nag-abli kanila og pultahan aron makaposte og 27 puntos ug daw paingon na sab nilang hingpit nga dominahon ang kombati.
Apan sa pagpangulo ni Filipino-Guamanian Jericho Cruz, ang Guam nakagukod ug napahak niini ngadto sa usa na lang ka numero ang labaw sa Gilas sa 3rd quarter.
Hinuon sa pagpangulo ni naturalized player Justin Brownlee, ang Gilas daw nahigmata gikan sa paghinanok ug ningbulhot og balik ang opensa niini sa 4th quarter.
Ang Gilas nga ningsaka sa 2-0 nga rekord sa Group A, gipangulohan ni Brownlee pinaagi sa iyang 20 puntos, nidugang og 19 puntos si Dwight Ramos, nitampo og 12 puntos si Kevin Quiambao, samtang nihatag og 10 puntos si Chris Newsome.
Si Cruz kinsa sakop sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA), maoy nangulo sa Guam pinaagi sa iyang 27 puntos.
Puntos matag usa;
Gilas (95) – Brownlee 20, Ramos 19, Quiambao 12, Newsome 10, Millora-Brown 9, Fajardo 7, Thompson 5, Tamayo 4, Edu 4, Aguilar 3, Perez 2, Abarrientos 0.
Guam (71) – Cruz 27, Simon 23, Galloway 10, Wesley 5, Blas 4, Africano 2. / ESL