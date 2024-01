Guanzon nanghangyo og patas nga husay

Si kanhi Commission on Elec­tions (Comelec) Commis­sio­ner Ma. Rowena Amelia Guanzon nisang-at og motion for reconsideration ka­labot sa iyang sumbong sa Office of the Ombudsman (OMB) sa mga reklamong ka­lapasan sa Republic Act 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Sa usa ka pamahayag, si Guanzon niingon nga ang iyang gipangayo gikan sa Ombudsman mao ang “pagkapatas.”

Nangayo usab siya og mga pag-ampo alang sa iyang gitawag nga “pakig-away batok sa dautan.”

“Salamat po sa mga prayer warriors. Pray for me, my friends. I always pray that God will give me strength and wisdom to fight evil,” siya nagkanayon.

Niadtong Lunes, Enero 8, si Ombudsman Graft Investigation and Prosecution Officer III Fatima Kristine J. Franco-Ilao niluwat og resolusyon nga nag-aprobar sa pagpasaka og mga kaso batok kang Guanzon tungod sa giingong di pa panahon nga pagbutyag sa kompidensyal nga impormasyon atol sa iyang paglingkod isip Comelec commissioner, ubos sa Section 3k sa RA 3019 o “divulging valuable information of a confidential character, acquired by his office or by him on account of his official position to unauthorized persons, or releasing such information in advance of its authorized release date.”

Ang kaso may kalambigitan sa pakighinabi ni Guanzon sa duha ka mga tigbalita labot sa desisyon sa ahensya sa disqualification case batok kang kanhi Presidential candidate Ferdinand Marcos Jr.

Apan nitataw si Guanzon nga wala siyay nahimo nga kalapasan, tungod kay wala pa makadesisyon ang Comelec First Division sa kaso sa dihang nihatag siya sa interbyo.

“Wala pa naman botohan noong na interview ako kaya walang vote ako na na disclose. Wala ring internal deliberations dahil ang ponente hindi nag submit ng desisyon na,” siya nagkanayon.