Guba Community Hospital extension facility miabli na

Human sa lima ka tuig gikan sa pagsugod sa trabaho niadtong 2019, ang extension facility sa Cebu City Medical Center (CCMC)-Guba Community Hospital gisubhan na sa Lunes, Hulyo 29, 2024.

Nangulo sa ceremonial ribbon-cutting sa pasilidad mao sila si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug Acting Vice Mayor Donaldo “Dondon” Hontiveros.

Nitambong usab sila si Konsehal Joy Pesquera, Francis Esparis, ug Noel Wenceslao uban sa medical practitioners nga naglakip sa medical director sa ospital nga si Grace Valdez ug mga representante gikan sa Department of Health (DOH).

Sa programa, gipahayag ni Garcia ang iyang mga paglaum alang sa bag-ong gipaayo nga ospital, lakip sa pagwagtang sa sayop nga pagtuo bahin sa pasilidad nga usa ra ka transfer station ngadto sa ubang ospital sa kabayan.

Dason ni Garcia mao ang pagkuha sa dugang nga P20 milyunes nga alokasyon gikan sa DOH alang sa pagtukod sa ikaduhang andana sa bag-ong building.

Ang gitukod nga extension facility unang gitakda nga magamit niadtong 2022. Apan, adunay mga paglangan tungod sa mga isyo sa pag-settle sa donors alang sa building permit gikan sa Office of the Building Official (OBO) ug ang occupancy permit.

Gipasabot ni Garcia nga human sa usa ka malalom nga imbestigasyon sa mga paglangan, ang lokal nga kagamhanan nakahimo sa pag-facilitate sa gikinahanglan nga mga papeles 28 ka adlaw sa wala pa ang inagurasyon aron mapadagan ang pasilidad.

Sa iyang closing speech, gipahibalo ni Pesquera nga ang ospital puhon tawgon nga North District Community Hospital ug mag-operate isip usa ka level 1 hospital.

Kini maghatag og inisyal nga klinikal nga pag-atiman ug pagdumala sa mga pasyente nga nagkinahanglan ug dali nga pagtambal ingon man primary care sa mga nagkalainlaing sakit.

Gipahibalo usab ni Pesquera ang donasyon sa usa ka biomedical refrigerator gikan sa DOH alang sa Guba hospital, nga gamiton sa pagtipig sa nagkalainlaing biological samples sa laboratoryo ug klinikal nga mga setting.

Sa pagkakaron, ang ospital adunay 50 ka mga medical personnel, lakip na ang unom ka mga doktor.

Adunay mga bakanteng trabaho aron maseguro nga ang ospital makapadayon sa pag-atiman sa mga pasyente 24 oras sa adlaw.

Ang ospital lisensyado nga makaatiman og 10 ka mga pasyente matag adlaw, lima gikan sa Outpatient Department (OD) ug ang laing lima alang sa Emergency Room (ER).

Dugang nga P20 milyon gigahin alang sa pagtukod sa ikaduhang andana sa extension facility, nga gibanabana nga makompleto sa Nobiyembre o Disyembre ning tuiga.

Ang dugang nga andana maghatag sa kapasadad alang sa dugang 10 ka mga higdaanan sa ospital./ EHP / Fred Leander Baldos, VSU intern