Gubaon nga mga gamit sa Cebu City nakapahinay sa declogging operations

Giangkon ni Mayor Nestor Archival ang kakuwang ug kagubaon sa mga gamit isip labing dako nga babag sa Cebu City sa pagsumpo sa baha, samtang gihingusgan sa siyudad sa paglimpyo sa mga kanal sa dili pa mobundak ang ting-ulan.
Gihimo ni Archival ang maong pamahayag atol sa usa ka interbyu niadtong Hunyo 6, 2026, diin iyang gipahayag nga adlaw-adlaw ang gihimo nga declogging aron mapalambo ang drainage system ug makunhuran ang pagbaha sa mga dapit nga daling bahaon.
Apan giangkon niya nga ang pipila ka mga ekipo nga gikinahanglan sa operasyon gubaon o kulang, hinungdan nga nalimitahan ang katakus sa siyudad nga mapaspasan ang pagpanglimpyo.
“Usahay, tungod sa mga ekipo nga guba o kulang, mao kana ang dako nga problema. Nag-order na kami, apan moabot pa kini sa sulod sa upat ngadto sa lima ka bulan,” matod ni Archival.
Bisan pa man niini nga hagit, matod niya gipaspasan gihapon sa siyudad ang paglimpyo sa mga kanal isip pagpangandam sa ting-ulan.
Iyang namatikdan nga ang mga miaging uwan nakamugna gihapon og baha sa pipila ka dapit, apan mas paspas na kining nihubas itandi sa mga miaging tuig.
Matod ni Archival, sa wala pa gipakusgan sa siyudad ang declogging, ang baha kasagaran molungtad og pipila ka oras ug magpabilin pa gani hangtod sa pagkabuntag human sa tibuok gabii nga uwan.
Iyang gikutlo ang mga bahin sa Colon ug ang mga dapit duol sa Cebu Technological University (CTU) isip mga lokasyon nga sige gihapon og kasinati og baha kon mag-uwan og kusog.
“Siyempre, kon mag-ulan, mobaha dayon, apan sa kadugayan, sulod sa usa o duha ka oras, mawala ra kini,” dugang niya.
Bisan og giangkon niya nga wala pa hingpit nga mahuman ang flood control measures sa siyudad, gipasalig ni Archival nga ipadayon sa lokal nga kagamhanan ang adlaw-adlaw nga declogging ug dredging o pagkalot sa mga suba aron hapsay ang dagan sa tubig. / CAV