Gubat sa Baha ‘malangay’

Hayan malangay ang nagpa­dayon nga clearing operation sa Task Force Gubat sa Baha sa duha ka mga establisemento nga nakalapas sa three-meter easement zone sa Mahiga River tu­ngod sa mga sirkumstansya, sumala sa usa ka opisyal.

Ang duha ka mga establisemento kansang tulo ka metros nga easement nilusot mao ang koral sa storage facility sa Lite Shipping ug usa ka bahin sa dalan niini ug mga lima ka lawak nga naglingkod sa easement zone sa Queensland Lodge.

“Due to some circumstan­ces, the 72 hours notice will be issued next week for both establishment,” matod ni Charles Villagonzalo, head sa opera­tions sa Cebu City’s Task Force Gubat sa Baha, sa interview sa Dominggo, Hunyo 30, 2024.

Matod ni Villagonzalo, ang Lite Shipping lang ang nires­ponde sanglit ang ilang engineer nibisita sa ilang buhatan niadtong miaging semana human sa notice.

Sa pagbisita sa Lite Shipping engineer, si Villagonzalo nibisita usab sa ilang lugar.

Apan nagpaabot pa ang Lite Shipping nga masilbihan sulod sa 72-oras isip sen­yales sa ilang management nga mobalhin.

Wala maghisgot si Villagon­zalo bahin sa Queensland Lodge nga usa ka semana nga nalangan.

Sa sayo pa, si Villgonzalo niingon sa SunStar Cebu niadtong Hunyo 21, nga ilang ipadayon ang 72-hour deadline reminder kon ‘unresponsive’ ang mga establisemento sa sunod semana sa Hunyo 18 human sa pagpadala og notice.

“Notice pa, mo-move na pud ta sunod sa 72-hour deadline reminder. Sa pagkakarun, notice pa ta,” said Villagonzalo.

Namatikdan usab niya nga sa higayon nga kini nga mga establisemento dili mosanong, ilang ipadayon ang 72-oras nga pahinumdom sa deadline sa sunod semana.

Ang 72-oras nga deadline magpakita sa katapusang mga pahibalo nga ipadala ngadto sa mga malapason. / CAV