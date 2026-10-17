Gubat sa East

Mas nagkainit ang posisyon ug nagkalawom ang kompetisyon sa Eastern Conference kompara sa miagi nga mga tuig sa National Basketball Association (NBA).
Naa sa East ang defending champion New York Knicks nga naglangkob nila Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby ug Josh Hart.
Di pud magpauwahi ang Cleveland Cavaliers nga itimon ni Donovan Mitchell, beterano nga si James Harden, Evan Mobley ug Jarrett Allen
Lakip pud sa atngan ang bag-ong porma sa Boston Celtics nga karon pangulohan na ni Jayson Tatum human ma-trade ang iyang kanhi duo nga si Jalen Brown. Pares na karon ni Tatum si Paul George.
Di pud magpalupig ang Detriot Pistons ni Cade Cunningham, Jalen Duren Ausar Thompson, Tobias Harris ug uban pa.
Samtang ang Toronto Raptors nakuha pagbalik si Kawhi Leonard, kinsa maoy nangusog sa unang kampiyonato sa franchise tuig 2019.
Ang Philadelphia 76ers nahimong kalit nga inilog tungod sa pagkaporma sa ilang superteam nga gipangulohan ni LeBron James, si Brown, Tyrese Maxey, Joel Embiid ug VJ Edgecombe.
Mao kini ang pagbalik ni James sa East human ang walo ka tuig sa Los Angeles Lakers.
Ang Miami Heat aduna’y bag-ong dagway sa pagsulod ni he Giannis Antetokounmpo. Ang posible nga starters kauban ni Antetokounmpo mao na sila Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Klay Thompson and Davion Mitchell.
Mobalik sa Indiana Pacers si Tyrese Haliburton human nipahuway og duha ka seasons tungod sa Achilles injury. Gitimon ni Haliburton ang iyang team sa NBA Finals tuig 2025.
Magsugod ang regular season sa NBA karong Miyerkules, Oktubre 21, 2026 (PH time). / RSC