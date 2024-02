Gubat sa Ukraine, Gaza di makaapekto sa US

MANILA, Philippines — Ang combat exercises tali sa Estados Unidos ug Pilipinas nga naglambigit sa liboan ka mga sundawo matag tuig dili maapektuhan sa pagtutok sa America sa mga gubat sa Ukraine ug Middle East, matod sa usa ka heneral sa US niadtong Huwebes.

Gipalig-on sa administrasyong Biden ang usa ka arko sa mga alyansa sa militar sa rehiyon sa Indo-Pacific aron matukod ang pagpugong ug mas maayo nga pangkontra sa China, lakip na sa bisan unsang umaabot nga komprontasyon sa Taiwan ug ang giawayan nga South China Sea.

Apan adunay mga kabalaka nga ang gubat sa Ukraine ug ang panagbangi sa Israel-Hamas mahimong makabalda sa pivot sa America ngadto sa Asia ug sa Pasipiko ug ibalhin ang mga kahinguhaan sa militar alang sa rehiyon.

“Certainly, it does not affect our presence,” matod ni Maj. Gen. Marcus Evans, commanding general sa 25th Infantry Division sa US Army, sa The Associated Press sa usa ka interview.

“If anything, it drives an increased sense of urgency to focus on these partnerships that we’ve developed decades ago and it’s our responsibility to continue to build on these unique training opportunities.,” matod ni Evans, kinsa dunay 12,000 ka mga sakop ubos sa iyang command.

Si Evans, nga nakabase sa Hawaii, niduaw sa Manila alang sa pakig-istorya sa iyang mga katugbang sa kasundalohan sa Pilipinas sa wala pa ang dagkong mga exercise sa gubat tali sa pwersa sa US ug Pilipinas.