Adunay nahitabong karambola atol sa kadaugan sa Eastern Conference leader Detroit Pistons batok sa host Charlotte Hornets, 110-104, kagahapon, Martes, Pebrero 10, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahitabo ang kagubot sa nahabiling 7:09 minutos sa 3rd quarter human sa pag-foul ni Moussa Diabate sa Hornets kang Jalen Duren sa Pistons diin nagkabangi ang duha human niini.
Sa ilang panagbangi, maisugong gidikit nila ni Duren ug Diabate ang ilang mga agtang hangtod gitamparos ni Duren ang aping ni Diabate ug niini, niulbo na ang grabeng kasamok ug taudtaod sab una ningkalma ang sitwasyon.
Human siya natamparusan, nibawos si Diabate pinaagi sa pagsukmag kang Duren.
Niatras si Duren apan gigukod siya ni Diabate ug daghang mga personalidad ang ningsulod sa korte aron uwangon silang duha.
Dihang nauwang na sila si Duren ug Diabate, adunay laing karambola nga nahitabo sa midcourt diin sila si Miles Bridges sa Hornets ug Isaiah Stewart sa Pistons ang nahilambigit.
Ang upat ka nangahilambigit ning gubot pa sa lukot nga panghitabo pulos na-ejected.
Sa pagpadayon sa duwa, aduna na sab tensyon nga nahitabo dihang na-ejected sab si Hornets head coach Charles Lee sa 4th quarter gumikan sa grabeng pagreklamo niini human adunay gitawag nga foul batok sa Hornets.
Gipugngan sa laing mga sakop sa coaching staff si Lee niadtong higayuna.
Human sa duwa, gidayeg ni Lee ang iyang mga sakop gumikan kay nakahatag sila og saktong engkuwentro sa usa sa labing kuyaw og gipakita sa season.
Ang Pistons, nga ningsaka sa 39-13 nga rekord, gipangulohan ni Cade Cunningham pinaagi sa iyang 33 puntos, nidugang og 18 puntos si Duncan Robinson samtang nitampo og 15 puntos si Duren.
Ang Hornets, nga nahagbong sa 25-29 nga rekord, gipangulohan ni Brandon Miller pinaagi sa iyang 24 puntos samtang ningtunol og 20 puntos matag usa sila si Kon Knueppel ug LaMelo Ball. / Gikan sa wires