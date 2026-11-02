Gugma ug pentel pen sa Calamba Cemetery

Gawas sa pagduaw ug pagpanagkot, usa ka 15-anyos nga ulitawo ang nagdala og pentel pen aron subli nga suwatan ug ipaklaro ang ngalan sa lapida sa iyang maguwang sa Sam-ang sa Calamba, Dakbayan sa Sugbo atol sa Adlaw sa mga Kalag, Nobiyembre 2, 2026.
“Wala man mi kwarta. Niya para manindot gihapon siya tan-awon, maong akong suwatan kada anhi namo,” asoy pa ni Xyril James Tul-id, ang kinamanghuran sa lima ka managsuon nga taga-Sitio Kawayan, Barangay Sambag 2.
Sumala ni Xyril, ang pundo nga unta ipalit og pintura aron ipatrabaho ang lapida, mas maayong ipalit na lamang nila og dugang konsumo sa pamilya, hinungdan nga siya na lang ang mangunay sa pagsuwat niini.
Ang iyang giduaw sa sam-ang mao ang ilang kinamaguwangan nga si Rodel Tul-id, usa ka person with disability (PWD) nga mitaliwan niadtong Hunyo 22, 2019 sa edad nga 33 human giatake samtang nanuroy og isda.
Sulod sa pito ka tuig sukad nga namatay ang iyang maguwang, naandan na ni Xyril nga magdala og marker o pentel pen kada duaw aron dili mapapas ang ngalan niini sa semento. Dugang sa batan-on, paagi usab kini aron mabawsan man lang niya ang kaayo sa iyang maguwang niadtong buhi pa kini.
“Ang kataposan niyang giingon nako kay palitan ko niyag bike, pero kalit kaayo siyang namatay maong wala niya napalit. Pero wala ra ko nasuko kay buotan kaayo siya nga maguwang... gimingaw na gyud ko niya,” matod pa sa batan-on.
Kuyog ni Xyril sa pagduaw sa sam-ang ang iyang 59-anyos nga inahan nga si Carina Tul-id. / JDG