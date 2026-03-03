Guiao: Bol Bol ang labing kahadlukang import

Alang ni Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Guiao, ang 7’3” import sa TNT Tropang 5G nga si Bol Bol mao ang labing lisod pugngan sa tanang imports sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup, nga sugdan karong Marso 11, 2026.
Niini pa lang ka sayo, nagproblema na’g maayo si Guiao kon unsaon pagpugong sa iyang puwersa si Bol, kinsa lab-as kaayong nagduwa sa National Basketball Association (NBA).
“Si Bol Bol, napapanood ko naman sa NBA, napapanood ko naman highlights niya. I think he will be a problem among all the imports. Ang pinakamalaking concern ko si Bol Bol. Wala pa kaming nakikitang paraan para mapigilan siya,” matod ni Guiao nga napatik sa Spin.ph.
Ang Elasto Painters, kansang import mao si 6’9” Jaylen Johnson, mokontra ni Bol ug Tropang 5G karon pang Marso 20.
“He can own the paint, offense and defense. He is a human cheat code actually,” paghulagway ni Guiao kang Bol.
Ning maong komperensiya, wala’y limit ang gitas-on sa imports.
Ang labing taas mao si 7’6” Sam Deguara, kinsa maoy import sa guest team Macau Black Bears. / ESL