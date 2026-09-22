Guiao, Elasto Painters modoble sa ilang paningkamot

Nanghinaot si Rain or Shine Elaso Painters coach Yeng Guiao nga iyang masuklian og laing kampyunato sa Philippine Basketball Association (PBA) ang dakong pagsalig nga gihatag sa team management ngado kaniya.
Nagsilbe kining reaksyon ni Guiao human siya gipapirma og contract extension nga magtanggong kaniya sa oraganisasyon hangtod karong 2030.
Nanunga mismo ang mga tag-iya sa Rain or Shine nga sila si Raymund Yu ug Terry Que atol sa pagpinirmahay og kontrata.
“Ito na talaga yung pinakabahay ko sa coaching. Parang pamilya ang turingan namin ng Rain or Shine management,” matod ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph.
Ubos sa paggiya ni Guiao, ang Elasto Painters nakabaton og duha ka titulo apan katapusan kini nilang naangkon niadto pang 2016.
Taliwala niini, wala gyud nilugak ang pagsalig sa team management ngadto sa beteranong coach.
“Susuklian namin ng mas higit pang pagsisipag, mas higit pang effort para mapasaya natin ang mga (Rain or Shine) fans. Very thankful to Boss Raymund (Yu) and Boss (Terry) for the extension of my contract,” dugang ni Guiao. / ESL