Guiao gipapirma’g extension sa ROS

Aduna pa man tuod duha ka tuig ang nahabilin sa kasamtangang kontrata ni caoch Yeng Guiao apan gipapirma na siyang daan sa Rain or Shine Elasto Painters og duha ka tuig nga contract extension.
Gianunsiyo kini sa Elasto Painters sa ilang opisyal nga social media accounts ning bag-ohay lang.
Nagpasabot kini nga hangtod 2030 siya maggiya sa kampanya sa Elasto Painters sa Philippine Basketball Association (PBA).
Malaumon ang Elasto Painters nga sa paggiya ni Guiao, makabaton sila pagbalik og kampyunato. / ESL