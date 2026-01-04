Guiao padayon nga malaumon sa RoS future

Bisan tuod wa makasulod sa Final Four ang Rain or Shine (RoS) Elasto Painters sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup, positibo gihapon ang paglantaw ni head coach Yeng Guiao sa future sa ma­ong franchise.

Wa makasulod sa semifinals ang Elasto Painters sa unang higayon sulod sa lima ka conferences.

Gidawat niya nga nasagmuyo siya pagkahuman sa kapildihan batok sa Meralco Bolts sa Philippine Cup quarterfinals, apan ang beteranong coach nagpabilin nga optimistiko kung unsay umaabot para sa franchise. Gipalagpot ang Rain or Shine human sa 98-89 nga kapildihan sa Bolts.

“The more important thing to me is the team remains competitive, its potential and upside are very bright. So we preferred to look at it as along the way there’s going to be some trials, tribulations, and some obstacles,” pasabot ni Guiao. “But yung trend namin, yung direction namin is still going up. Mataas pa rin naman,” dugang niini.

Ang E-Painters nga nisulod sa quarters nga No. 2 seed nag­hupot unta og twice-to-beat advantage apan gipakuratan sila sa No. 7 nga Bolts. / RSC