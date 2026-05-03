Gun ban ipatuman sa ASEAN Summit

Sugod karon, Mayo 4, 2026, isuspenso sa Police Regional Office (PRO) 7 ang Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR), ingon man ipatuman ang total gun ban subay sa kamandoan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. sa paghatag og hugot nga seguridad sa 48th ASEAN Leaders Summit.
Ang total gun ban sa tibuok probinsiya sa Sugbo mi-epekto kaganinang 12:01 sa buntag, ug matapos sa alas 11:59 sa gabii sa Mayo 11, 2026.
Ang suspension naglangkob sa permit to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, gun manufacturers, dealers, ug repair services, permits to carry firearms outside residence, permit to transport and purchase explosives and explosive ingredients.
Lakip na niini ang pagsira sa mga firing ranges ug suspension sa paghimo ug pagbaligya sa mga firecrackers ug pyrotechnic devices. Atol sa ASEAN Summit, ang mga sakop lang sa Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), ug ubang mga tinugyanan sa balaod ang tugotan nga makadala og armas.
Si acting PRO 7 Director Brigadier General Arnold Abad mipasabot nga ang pagpatuman sa gun ban kabahin kini sa hugot nga seguridad ubos sa Enhanced Managing Police Operations sa pakig-alayon sa AFP ug ubang tinugyanan sa balaod.
Giawhag sa PRO 7 ang publiko nga mo-report dayon sa labing duol nga police station kung aduna silay mabantayan nga illegal nga kalihukan sa ilang dapit aron mahatagan dayon kini sa pagtagad. / AYB