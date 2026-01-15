Gun ban ipatuman sa Sinulog, ASEAN

Sugod karong adlawa, mopatuman og region-wide nga gun ban ang Police Regional Office (PRO) 7 isip kabahin sa hugot nga seguridad alang sa ika-461 nga Fiesta Señor, Sinulog Festival, ug ang nagsingabot nga ASEAN Summit.
Ubos sa Enhanced Managing Police Operations (Empo) sa PNP Chief, temporaryong suspendido ang tanang Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR). Lakip sa gidid-an ang pag-transport og mga armas, explosives, ug mga sangkap niini sa tibuok Central Visayas.
Aron dili maglibog ang publiko, gibahin ang epekto sa gun ban sa duha ka dagkong kalihukan.
Alang sa Sinulog Festival, sugod alas 12:01 sa kaadlawon sa Enero 8 hangtod alas 11:59 sa tungang gabii sa Enero 20, 2026, sa mga Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay lakip na ang mga lungsod sa Cordova ug Consolacion.
Alang sa ASEAN Summit, magsugod ang gun ban sa alas 12:01 sa kaadlawon sa Enero 15 hangtod alas 11:59 sa tungang gabii sa Enero 31, 2026, sa tibuok Rehiyon 7.
Sa panahon sa gun ban, ang mga sakop lamang sa Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), ug uban pa'ng tinugyanan sa balaod nga nakauniporme ug anaa sa duty ang gitugotang magdala og armas.
Ang tanang permit alang sa mga gun club members, dealers, ug manufacturers temporaryo sab nga kanselado.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, niasoy nga tumong niini ang pagseguro sa hapsay ug malinawon nga selebrasyon.
Kapin sa 10,000 ka mga polis ang gipakatap na sa tibuok rehiyon alang niining duha ka dagkong okasyon. / AYB