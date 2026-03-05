‘Gun-for-hire’ misukol sa mga polis, namatay

Patay ang usa ka gidudahang gun runner ug gun-for-hire samtang tulo ang nasikop human nisukol sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Cebu City Field Unit atol sa usa ka entrapment niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026.
Nahitabo ang operasyon sa Purok Caimito, Sityo Lourdes, Liloan sugod sa alas 12:30 sa tungang gabii hangtod sa alas 6:15 sa buntag.
Ang napatay giila nga si Vince Tayong, alyas Ensoy, molupyo sa maong dapit samtang ang mga nadakpan giila nga silang Edwin Pesa Cabrera, 30, taga Brgy. Jubay, Liloan; Jaymark Sacedor Igoy, 38, taga Brgy. Mactan, Lapu-Lapu City; ug Angelo Cruz Cardines, 25, taga Brgy. Umapad, Mandaue City.
Ubos sa flagship program nga Oplan Paglalansag Omega, ang CIDG nipahigayon og buy-bust batok sa maong grupo.
Matod sa imbestigasyon, si Tayong nakabantay nga mga polis ang iyang katransaksyon, hinungdan nga nibunot kini sa iyang armas ug namusil.
Napugos sa pagbawos ang mga operatiba nga niresulta sa pagkaigo ni Tayong.
Gidala ang suspek sa Danao City Provincial Hospital apan gideklara kining dead on arrival.
Nakuha gikan sa mga suspek ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga gigamit ni Tayong; usa ka KG9 sub-machine pistol; ug mga magazine ug nagkadaiyang bala.
Base sa report sa CIDG 7, ang grupo nalambigit sa pagpamaligya og paltik nga armas gikan sa Dakbayan sa Carcar hangtod sa Mandaue, Consolacion, ug Liloan.
Gawas sa gun-running, giingong nalambigit sab sila sa ilegal nga drugas, gun-for-hire ug pagpanulis, ug carnapping sa tibuok Probinsiya sa Sugbo.
Si Tayong giisip sab nga person of interest sa kamatayon sa iyang kaugalingong igsuon ug daghan na ang nireklamo batok kaniya sa Brgy. Poblacion, Liloan.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) ang ipasaka batok sa tulo ka mga dinakpan. /