Gun runner gidakop sa Tagbilaran City

Wala makadagan ang usa ka gun runner sa Siyudad sa Tagbilaran, Probinsiya sa Bohol atol sa gilusad nga buy-bust sa kapulisan alas 11:35 sa gabii, Martes, Oktubre 21, 2025, sa Dangoy Street, Purok 7, Barangay Bool, Dakbayan sa Tagbilaran.
Ang nasikop giila nga si Miguel Venus, 51, taga Purok 5, Cuasi Taytay, Lungsod sa Loon, Lalawigan sa Bohol.
Nakuha sa mga operatiba sa Tagbilaran City Police Station nga gipangulohan sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay bala sa chamber, usa ka sling bag ug cellphone, lakip ang P3,500 nga buy-bust money. / AYB