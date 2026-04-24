Gun runner misukol sa polis, patay

Patay ang usa ka armadong lalaki human giingon’g nakigpinusilay sa mga polis nga nitubag sa alarma alas 2:30 sa kaadlawon, Huwebes, Abril 23, 2026, sa Sityo Tag-ubi 2, Barangay Paril, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Roy Olivio, hingkod ang pangedaron nga residente ra sab sa maong dapit.
Matod ni Police Captain Leonyl Iren, ang hepe sa Adlaon police Station 13, nga nakadawat sila og reklamo sa mga silingan nga kanunay nga magpabuto sa iyang armas ang suspek.
Dali nila kini nga giadto ug sa ilang pag-abot, gituktok nila ang panimalay ni Olivio apan nikalit lang siya og gawas dayong pabuto sa armas tumong kanila.
Tungod niini, nibalos ang mga awtoridad og naigo si Olivio sa iyang tiil ug lawas.
Dali nga gidala si Olivio sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya nga dead on arrival.
Usa sa mga silingan sa suspek nitug-an sa gihimong imbestigasyon nga daan na nga nibahad si Roy nga dili siya magpadakop nga buhi.
Nasayod na siyang daan nga dakpunon siya tungod sa mga reklamo batok kaniya kalabot sa iyang kalambigitan sa armas.
Matod ni Captain Iren nga nadakpan na niadtong 2013 si Olivio sa kalapasan sa Comelec gun ban ug sa 2015 sa kaso sa ilegal nga drugas.
Gawas sa iyang kalambigitan sa ilegal nga drugas, giingon’g mamaligya sab ni og armas.
“Sa among background check niya, nadakpan na pud na siya sa 2013 for Comelec gun ban unya 2015 pud, drugs related. So, among gipalawman ang pag-validate sa iyaha naa pud siyay involvement sa drugs, as per informer didto. Mag-deal pud ni'g armas,” matod ni Iren.
Nakuha sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) ang kalibre .45 nga armas nga gigamit sa suspek sa pinusilay.