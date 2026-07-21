Gungun Gica miangkon nga maoy rider midasmag sa van

Niangkon si Dumanjug Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica nga siya ang rider sa Ducati motorcycle nga ni-counterflow ug nibangga sa van.
Ang maong van niliko sa u-turn slot sa northbound lane sa highway sa Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla alas 6:49 sa buntag niadtong Hulyo 19, 2026.
Base sa kuha sa dashcam video nga nikatap sa social media, makita ang van nga nagdala sa plaka GAP 1247, gimaneho ni Vincent Lacuña ang nabanggaan sa motorsiklo sa mayor samtang ni-u-turn.
Dali nga niresponde ang mga polis sa Minglanilla Municipal Police Station, apan sa ilang pag-abot sa lugar wala na sa orihinal nga posisyon ang duha ka sakyanan.
Nasayran sab nga nagkasinabot ang duha ka habig ug wala na ipaabot sa police station ang insidente human nisaad si Mayor Gica nga bayran ang tanang danyos sa van.
Sa pahayag nga iyang gipatik sa social media niadtong Hulyo 20, niangkon ang mayor nga duna siyay sala sa nahitabo ug nangayo og pasaylo sa tag-iya sa van.
Siya nisaad nga iyang abagahon ang tanang gasto sa pagpaayo sa sakyanan ug ang pagbayad sa kita matag adlaw samtang di pa magamit ang sakyanan.
Nagpasalamat sab si Gica nga walay naangol sa insidente ug nipasalig nga makigtambayayong siya sa mga polis alang sa tanang legal nga proseso.
Nangayo sab siya og pasaylo sa iyang mga kauban sa Highway Patrol Group (HPG) Tigers ug giingong dili angay maapil ang organisasyon tungod kay personal niyang responsibilidad ang nahitabo.
Giawhag sab sa mayor ang tanang motorista nga mahimong responsableng tiggamit sa karsada aron malikayan ang susamang mga disgrasya. /AYB,ANV