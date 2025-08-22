Nalambigit sa cyberporn gikiha ni Gica

GIHATAGAN og unom ka adlaw nga tagal o kutob Agusto 28, 2025, ni Dumanjug Mayor Gungun Gica ang tanang mga konstituwente sa lungsod nga nalambigit sa child pornography sa pag-surrender sa iyang opisina kay kon dili iyang ipadakop ang tanan nga napatik sa listahan sa Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO).
Nipadayag si Gica og grabeng kasuko ug makita sa video nga iyang gi-upload sa iyang Facebook page nga gipangkasab-an ang duha ka ginikanan nga giingong niamung-among sa ilang 3-anyos nga anak pinaagi sa pagbaligya sa mga malaw-ay nga video ug hulagway niini ngadto sa mga langyaw bugti sa kwarta.
Gisaysay ni Gica nga ang maong magtiayon (ngalan gipugngan) nangayo og tabang sa iyang buhatan niadtong Martes, Agusto 19, 2025.
Apan imbes nga matabangan, gidakop kini human nasayran nga aduna nay kaso nga natala sa kapulisan tungod sa sumbong sa usa ka 11-anyos nga bata nga giingong gigamit sab sa magtiayon sa pornograpiya bugti sa kwarta nga mobalor og P30 mil ngadto sa P50 mil matag video.
Giingong gigamit sa magtiayon nga paagi mao ang pag-video call diha sa WhatsApp sa lainlaing mga langyaw.
Tungod niini, gitagalan sa mayor og unom ka adlaw ang tanan nga mga nalambigit sa kaso sa rape, child cyberpornography, child trafficking, violence against women and children ug uban pa nga paagi sa pagpahimulos sa pag-surrender.
“Kamo tanan nga nakalapas ani nga krimen bisan wala pa sa listahan karon samot na ang naa na sa report or lista sa MSWDO ug sa PNP, hatagan tamo hangtod sa Aug. 28, pag-surrender diri nako. Pag Aug. 29, kami nay dakop ninyo tanan!” matod ni Gica sa Biyernes, Agusto 22, 2025.
“Hutdon tamo mga wala moy kaluoy! Dili ko moila ug paryente. Leader nako or opisyales sa barangay or sa lungsod. Hutdon tamo paslak sa prisuhan,” dugang niya.
Samtang, ipasusi sa Commission on Human Rights (CHR) ang nikatap nga video sa mayor diin iyang nadapatan ang ginikanan sa biktima sa cyberpornography tungod sa iyang kasuko.
Si Atty. Arvin Odron, Regional Director sa CHR, nipahibalo nga susihon nila ang impormasyon nga nadawat, lakip na ang pagpadala og mga imbestigador nga mo-verify sa hitabo.
Nakita sa video nga wala kapugngi sa mayor ang pagdapat sa amahan sa biktima kay dili siya kombinsido sa gitug-an niini sa dihang iya kining gipangutana mahitungod sa ilang gibuhat sa ilang anak.
Subay ning pagsuwat, ang video nga gi-post ni Gica diha sa social media nakaani na og 509,000 views, ug 4,300 shares.
“...we will look into it and should there be proof nga naay violation on the part of the mayor as a state actor we will look into this nga magpadala ta og team of investigators to verify and then of course we need to talk with the family members of the victim and the victims mismo and then we’ll try to ask the comment of the respondent later so that’s part of due process,” matod ni Odron kinsa nahinabi Superbalita Cebu sa Agusto 22, 2025.
Sigon ni Odron nga ugaling tinuod ang pasangil batok sa mayor, ila kining aksiyonan sa daling panahon.
“Kay if the allegation is true that will fall under the jurisdiction of the human rights, involving a government personality, government official or state actor, atong monitoron ang mga government officials if they are compliant with the human right standards part sa commitment sa Philippine Government to protect,” matod ni Odron. / ANV