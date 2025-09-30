Gungun mihimakak nga mga anomaluso nga proyekto gibubo sa ilang distrito

Gidepensahan ni Dumanjug Mayor Guntrano “Gungun” Gica ang ikapitong distrito nga giingong nalakip sa listahan sa mga anomaluso nga flood control projects.
Nagkanayon si Gica nga “proud” siya ug mapasalamaton nga dakong pundo ug daghang proyekto ang gibubo sa distrito lakip na sa ang iyang lungsod.
“Ako as Mayor sa Dumanjug ug part sa seventh district, I am very proud sa national government nga natagad gyud ang mga problema sa distrito labi na sa among lungsod. Kay gisige ma na'g kasakit sa uban nga kuno ang gagmay'ng lungsod kumparar sa ubang mga siyudad nga daghang mga tawo, populasyon nganong wa tagai og dakong gibug-aton paghatag og share o pundo sa national,” matod ni Gica sa Martes, Septiyembre 30, 2025.
Gidayeg sa mayor ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nga gigahinan og pundo ang distrito bisan pa og gamay lang nga mga lungsod ang nagpalibot niini.
Matod ni Gica, bisan pa og gamay ang lungsod apan dako kini og kadaot nga naangkon panahon nga niigo ang bagyong Odette sa 2020.
Subay sa pagbisita sa Superbalita Cebu sa DPWH 7th District Engineering Office, gisuwayan sa pagkuha sa habig ni District Engineer Edelberto Francisco apan tak-om gihapon siya kalabot sa isyu, subay sa giingong direktiba gikan sa kaulohan nga nagkinahanglan pa kini og clearance.
Matod ni Maria Ligaya Alegado, Administrative Officer IV sa DPWH 7th District nga wala na sila tugoti nga moluwat og pamahayag.
“Mao man gud directive sa Central office and then seguro naay uban districts depende man gud akong gi-check ang memo karon okay ra mo release og statement ang D.E. [District Engineer] pero ilaha na nang risk nga dili gani dad-on ang Department nga name,” matod ni Alegado sa Martes, Septiyembre 30.
Gisuwayan sab pagpangayo sa tigbalita og mga dokumento sa flood control projects sa 7th District aron pag-reconcile sa datos sa kaulohan apan gikinahanglan gihapon kini og clearance.
Sa nasayran, ang ikapitong distrito maoy nakaangkon sa labing daghang flood control projects subay sa talaan sa Sumbong ng Pangulo.
Base sa maong datos, adunay moabot sa P12 bilyunes nga pundo alang sa maong mga proyekto ang gigahin alang sa distrito. / ANV