Gungun wa mahudlat sa mga saway

Andam nga moatubang sa suspension o bisan pagkatangtang sa pwesto si Dumanjug Mayor Efren “Gungun” Gica, mapatuman lang ang iyang kontrobersiyal nga mga reporma sa edukasyon, lakip ang pag-ban sa cellphone ug mandatory Saturday tutorials sa iyang lungsod.
Sa usa ka post sa Facebook niadtong Huwebes, Hulyo 2, 2026, si Gica way kahadlok nga nagpadayag sa iyang baruganan.
“Even under the threat of suspension or removal from office, I will not compromise on the welfare of the municipality of Dumanjug,” kabahin sa iyang post.
Apan sa usa ka pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Hulyo 3, gitin-aw ni Gica nga wala siya makadawat og bisan unsang hulga o pagpanghadlok.
Matod niya nga ang maong post nagtumong sa pagsubli sa iyang kadasig ug commitment ngadto sa mga reporma.
Ang Lungsod sa Dumanjug nag-institutionalize karon og usa ka programa sa edukasyon nga naglakip sa mandatory Saturday tutorials, values education, ug professional development training alang sa mga magtutudlo.
Sa usa ka pamahayag nga giluwatan niadtong Huwebes, gisaway ni Gica ang “No Child Left Behind” nga polisiya sa Department of Education (DepEd), diin iyang giingon nga nakatampo kini sa krisis sa edukasyon sa nasod.
“By stripping public school teachers of the authority to enforce discipline and eliminating the accountability of academic grading, the system has inadvertently created a crisis where our youth are, in fact, being left behind,” tipik sa iyang pamahayag.
Matod ni Gica, ang giplanong tutorial program, dungan sa gisugyot nga pag-ban sa cellphone sulod sa mga tunghaan, nagtumong sa pagsulbad sa mga learning gaps o kakuwang sa pagkat-on sa mga tinun-an.
“Kinahanglan gyud tutokan ang education sa bata. Mao ni ang pag-ban sa cellphone, usa ni sa paagi nga matabangan nato sila. Long overdue na ni nga ordinansa nga gusto nato ipapasar,” matod niya. / UP Cebu Intern Gabriel Solamo