Gunit sa no.4 pahugtan og suway sa Bolts

Mga duwa karon:
5:15 pm- Macau batok Blackwater
7:30 pm- Meralco batok San Miguel
Mas paamagon og suway sa Meralco Bolts ang ilang paglaum nga makasulod sa Top 4 sa ilang pagpakigbatok sa San Miguel Beermen sa main game karong Martes sa gabii, Abril 28, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Bolts kasamtangang naglingkod sa ikaupat nga luna dala ang 5-2 nga rekord apan taastaas pa ang dalan nga ilang sagubangon aron hingpit nga makasulod sa Top 4, nga maghatag og twice-to-beat nga benepisyo inig sugod sa quarter-finals.
Sa ilang bahin, ang Beermen naa sa ikapitong luna dala ang 4-5 nga rekord.
Aduna pa man tuod purohan nga makasulod sa Top 4 ang Beermen apan lisod na nga agianan ang ilang pagasubayon.
Hinuon sa puwersa sa Beermen, dili halayo ang posibilidad nga ilaha kining masagubang.
Ang Beermen nakasinati og tulo ka mga pilde sa niagi nilang upat ka mga duwa, kasinatian nga gilaumang makadugkat kanila og dugang kadasig sa pagpadayon sa ilang kampanya.
Sa premirong duwa, mag-abot ang parehong nagkagidlay nga Blackwater Bossing ug huest team Macau Black Knights.
Ang Bossing adunay 2-7 nga rekord samtang ang Black Knights adunay 1-8 nga rekord.
Pareho na man tuod silang wala na’y paglaum nga makaabante sa quarter-finals apan tinguha nilang manamilit nga adunay taas nga moral.
Sa mga duwa niadtong Dominggo, Abril 26, gipanghubog sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang Titan Ultra Giant Risers, 119-107, samtang gipangkusokuso sa Converge FiberXers ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 130-103. / ESL