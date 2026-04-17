Gunit sa top 4 pahugtan sa Gin Kings, TNT

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Titan Ultra
7:30 pm- Ginebra batok Terrafirma
Mas paamagon og suway sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang 5G ang ilang poruhan alang sa inilugay og puwesto sa Top 4 sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra karong Sabado, Abril 18, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Ang Tropang 5G makigsangka sa Titan Ultra Giant Risers sa premirong duwa samtang ang Gin Kings makigkontra sa Terrafirma Dyip sa main game.
Ning pagsuwat, ang Gin Kings ug Tropang 5G kasamtangang nagbahin sa ikaupat nga puwesto nga pulos adunay 4-2 nga rekord.
Kon pareho silang modaog karon, hayan mas modako ang ilang kahigayunan nga makasulod sa Top 4, nga maghatag og twice-to-beat nga benepisyo inig abot sa quarter-finals.
Gilaumang makasugat og malisod nga engkuwentro ang Tropang 5G ug Gin Kings ning higayuna gumikan kay mas nagkinahanglan og kadaugan ang ilang mga kontra.
Ang Dyip adunay 3-3 nga rekord samtang ang Giant Risers adunay 2-4 nga baraha.
Lisodlisod man tuod ang ilang agianan apan parehong aduna pay buhi nga paglaum ang Dyip ug Giant Risers alang sa Top 4. / ESL