Gunman nga ratulon sikop human mipusil sa biyudo

Nadakpan sa gilusad nga hot pursuit ang responsable sa pagpusil sa 52-anyos nga biyudo sa National Highway, Barangay Poblacion, Lungsod sa Argao alas 5:30 sa hapon, Sabado, Septiyembre 27, 2025.
Ang nadakpan mao si Carlo Aradillos Manayan, 30, taga Barangay Langtad, Lungsod sa Argao.
Nadakpan siya sa Barangay Jampang alas 8:50 sa gabii sa Dominggo, Septiyembre 28, 2025, human makadawat og impormasyon ang Argao Municipal Police Station nga didto nidagan ang suspek.
Nailhan siya sa mga saksi nga maoy nagpusil sa biktima sa gawas sa Alexandria Restaurant samtang nagpalit og sud-an.
Sa kuha sa CCTV camera nga samtang nagpungko ang biktima sa gawas sa kan-anan uban sa laing lalaki, kalit lang nga naabot ang suspek nga naka-helmet bitbit og armas ug dayong pamusil.
Nisulod sa kan-anan ang biktima apan gisundan na sab ni og pusil makaduha kahigayon ug naigo sa walang ilok, bukton, ug sa tudlo.
Makita base sa kuha sa CCTV nga naratol og pamusil ang gunman samtang nagpunay og lihay ang biktima.
Dali nga nisibat ang suspek sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gidala sa Isidro C. Kintanar Memorial Hospital.
Sa gihimong imbestigasyon, nailhan dayon ang suspek base sa pamahayag sa mga nakasaksi. Personal nga atraso ang hinungdan nganong gipusil sa suspek ang biktima nga naa na sa luwas nga kahimtang. / AYB