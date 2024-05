‘Gunman’ sa brodkaster nasikop sa kapulisan

Nasikop sa kapulisan ang giingong gunman sa pagpatay sa usa ka radio broadcaster nga nakabase sa Mindanao niadtong 2019.

Si Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez niingon nga base sa report sa Special Investigation Team (SIT), nasikop si Junell Jane Andagkit Poten, alyas “Junell Gerozaga,” 33, niadtong Huwebes sa gabii, Mayo 2, 2024, pinaagi sa hiniusang elemento gikan sa Police Regional Office (PRO)-Soccsksargen ug Makilala Municipal Police Station sulod sa balay sa usa ka barangay tanod sa Barangay Saguing, Makilala, Cotabato.

Si Poten adunay standing warrant of arrest sa pagpatay kang Kidapawan Brigada FM radio anchor Eduardo “Ed” Dizon sa Kidapawan City niadtong Hulyo 10, 2019.

Si Dizon paingon na unta mopauli sakay sa iyang sakyanan dihang gibanhigan pasado alas 10 sa gabii sa Quezon Boulevard, corner Diversion Road, Sinsuat Street, Kidapawan City sa duha ka armadong mga gunman.

Si Dizon nakaangkon og lima ka mga samad pinusilan ug dead on the spot.

Positibong giila sa usa ka saksi nga si Poten ang gunman.

Ang pagkasikop ni Poten nahitabo pipila ka adlaw human madakpi si Jolieto Mangumpit, ang giingong gunman sa pagpatay kang Misamis Occidental broadcaster Juan “DJ Johnny Walker” Jumalon sa Dipolog City, Zamboanga del Norte niadtong Nobiyembre 5, 2024.

Matod ni Gutierrez nga ang pagkasikop sa duha ka mga suspek nagpatugbaw sa paninguha sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagmugna og luwas nga palibot alang sa mga journalist ug sa tinguha niini sa pagsubay sa rule of law ug paghatag og hustisya ngadto sa mga biktima sa bangis nga krimen.

“We are certainly going to highlight these gains before the international community,” matod ni Gutierrez. / TPM sa SunStar Philippines