‘Gunrunner’ nakuhaa’g armas atol sa buy-bust

Giilang gunrunner ang nadakpan sa gilusad nga entrapment operation sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit sa pakig-alayon sa Mambaling Police Station sa Cebu City Police Office sa ala 1:44 sa kaadlawon, Lunes, Pebrero 23, 2026, sa dalan C. Padilla, Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Ang napusasan giila nga si Ramee Estrera alyas Budlat, 50, residente sa Sityo Panaghiusa, Barangay Duljo Fatima.
Ang CIDG-Mandaue City Field Unit unang nakadawat og impormasyon nga dunay namaligya og paltik nga armas sa maong lugar nga tungod ani nilusad sila og validation ug surveillance.
Human nakompirmar nga namaligya og armas ang maong suspek, gihimo dayon ang buy-bust nga niresulta sa iyang pagkasikop.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka kalibre 38 nga revolver ug tulo ka bala niini nga nagkantidad og P8 mil. / AYB