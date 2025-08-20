‘Gunrunner’ sa Catmon nalutsa’g warrant, sikop

GITUMBOK nga gunrunner ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Cebu City Field Unit pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte pasado alas 6 sa buntag, Martes, Agusto 19, 2025 sa Sitio Bigo, Barangay Flores sa lungsod sa Catmon.
Ang nasikop giila nga si Giovani Poro Cinco alyas Baning, 47, residente ra usab sa maong lugar.
Nakuha sa mga sakop sa CIDG sa pakig-alayon sa Catmon Municipal Police Station ang usa ka kalibre 45 ug usa ka 9mm pistol, tulo ka magazine ug daghang mga bala.
Ang search warrant giluwatan ni Judge Ma. Josefa C. Pinza-Ramos, ang Executive Judge sa RTC Branch 90 sa Dakbayan sa Danao.
Sigun sa usa sa mga sakop sa CIDG 7 nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan nga ang suspek namaligya og armas nga walay lisensya gikan sa buhatan sa gobyerno.
Giingong daghan na ang moadto sa balay sa suspek aron mopalit og armas.
Sa dihang nakompirmar nga tinuod ang taho nga ilang nadawat, ni apply dayon ang CIDG 7 og search warrant sa korte nga giaprobahan usab dayon pagka Agusto 15, 2025.
Kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG-Cebu City Field Unit custodial facility ang suspek nga gikatakdang pasakaan og kaso sa piskaliya sa dakbayan sa Danao. / AYB