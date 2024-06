Guo, laing 17 gipaubos sa ‘immigration lookout’

Ang Department of Justice (DOJ) niisyu og Immigration Lookout Bulletin Order (ILBO) batok kang suspended Bamban Mayor Alice Guo ug 17 ka uban pa taliwala sa giingong kalam­bigitan nila sa illegal nga Philippine Offshore Ga­ming Operators (Pogo).

Si Undersecretary Margarita Gutierrez miapil sa usa ka public briefing niadtong Martes, Hunyo 25, 2024, ang ILBO nga gipirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, gipasa ngadto sa Bureau of Immigration (BI).

“Sa bisa ng ILBO, ipinag-uutos sa BI na bantayan ang bawat kilos ng mga ito at i-alerto ang mga kinauukulan sa anumang tangka na lumabas ng bansa,” matod ni Gutierrez.

Apil sa ILBO si kanhi Technology and Livelihood Resource Center (TLRC) deputy director general Dennis Cunanan, kinsa giingong nagsilbi nga awtorisadong represen­tante sa gi-raid nga illegal nga Pogos sa Bamban, Tarlac ug Porac, Pampanga.

Si Gutierrez niingon nga ang DOJ nagtan-aw usab sa pagbutang kang Guo ug sa iyang kaubang mga akusado ubos sa preventive hold departure order aron dili sila makabiya sa nasod taliwala sa nagpadayong imbestigasyon batok kanila.

Si Guo gimando nga suspensuhon sa Office of the Ombudsman kalabot sa mga kaso nga gipasaka batok kaniya ug sa uban pa sa Department of the Interior and Local Government tungod sa giingong koneksyon niya sa Zun Yuan Technology Incorporated (ZYTI), usa ka illegal nga Pogo nga gi-raid sa mga awtoridad niadtong Marso nga miresulta sa pagkasikop sa 800 ka mga em­pleyado lakip na ang dul-an sa 500 ka mga langyaw, lakip niini ang 427 ka Chinese nationals.

Ang kompanya giingong nalambigit sa surveillance activi­ties ug hacking sa mga website sa gobyerno, ingon man human trafficking ug money laundering.

Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, ug Gender Equality naglusad niadtong Mayo og imbestigasyon sa ZYTI nga maoy hinungdan sa mga magbabalaod sa pagkuwestiyon sa tinuod nga nasyonalidad sa Guo nga gikonsiderar ang pabor nga iyang gihatag sa kompanya nga gipadagan sa China.

Niadtong Hunyo 5, dili mominos 186 ka langyaw ug Filipino nga mga trabahante ang nasikop atol sa raid sa Pogo complex sa Porac, Pampanga.

Pipila sa mga biktima gii­ngong gikulata samtang ang uban giabusohan sa sekso.

Ang maong Pogo firm, Lucky South 99, gi-raid ug gisirhan niadtong Septiyembre 17, 2022 tungod usab sa gii­ngong kalambigitan sa illegal nga kalihokan.

Niadtong Dominggo, Hunyo 23, na-intercept sa mga awtoridad ang usa ka Chinese natio­nal nga nagtrabaho isip manager sa Lucky South 99 sa Davao International Airport. Siya padulong sa Jinjiang, China. / TPM/SunStar Philippines