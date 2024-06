Guo, laing officials gisuspenso sa Ombudsman og 6 ka buwan

Gimando sa Office of the Ombudsman ang preventive suspension ni embattled Bamban, Tarlac Ma­yor Alice Guo ug duha pa taliwala sa nagpadayong imbestigasyon sa ilang giingong kalambigitan sa gironda nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) nga gituohang nalambigit sa nagkalainlaing ilegal nga mga kalihukan.

Sa siyam ka pahina nga order nga gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires niadtong Mayo 31, 2024 nga giluwatan sa media niadtong Lunes, Hunyo 3, 2024, unom ka buwan nga preventive suspension nga walay bayad ang gipahamtang batok kang Guo; Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer sa Bamban; ug Adden Sigua, municipal legal officer.

Ang kamandoan may kalambigitan sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty ug conduct prejudicial to the best interest of the service nga gipasaka batok kang Guo, Ocampo ug Sigua sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Lakip usab sa mga respondent sa kaso mao sila si incumbent Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion ug ang iyang gisundan nga si William Cura; kanhi Bamban councilors Alvin Dale Sibal, Fortunato Mejia, Ariel Alimurong, Nestor Peña ug Eduardo Gutierrez; ug incumbent councilors Johny Sales, Ernesto Salting, Jayson Galang, Jose Salting Jr., Nikko Balilo, Erano Timbang, Robin Mangiliman, Jose Casmo Aguilar, Mary Andrei Lacsamana, ug Ranier Rivera.

Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality nga gipangulohan ni Senador Risa Hontiveros nilusad niadtong Mayo 7, 2024 sa ilang imbestigasyon sa bag-o lang gi-raid nga Pogo hub, Zun Yuan Technology Incorporated (ZYTI), sa Bamban, Tarlac nga niresulta sa pagluwas sa 800 ka mga empleyado, lakip ang 500 ka mga langyaw, diin 427 niini mga Chinese national.

Ang raid naggumikan sa reklamo sa usa sa mga Vietnamese nga trabahante niini nga nakaikyas gikan sa pasilidad, nga nahimutang sa 7.9 ka ektarya nga propyedad nga gipanag-iya sa Baofu Land Development Inc., (BLDI), pipila ka metros gikan sa Municipal Hall sa Bamban sa Tarlac.

Ang ZYTI, kanhiHongsheng Gaming Technology Inc., gi-raid sa mga otoridad kaniadtong Pebrero 1, 2023.

Namatikdan sa DILG sa ilang reklamo nga si Guo niisyu og business permit sa ZYTI niadtong Hunyo 27, 2023 bisan kon walay gikinahanglan nga fire safety inspection certificate (FSIC) ug affidavit of undertaking, ug niadtong Enero 17, 2024 nga walay gikinahanglan nga FSIC ug bisan kon ang provisional nga lisensya sa Pagcor sa ZYTI balido lamang hangtod sa Pebrero 29, 2024.

Si Guo niangkon sa Senate hearing nga iyaha ang 50 porsiyento sa BLDI.

Ang DILG mipasangil nga “Wala gikansela o gibawi ni Guo ang ilang mga business permit tungod sa iyang interes sa negosyo sa Baofu.”

Matod pa niini nga si Sigua napakyas sa pagbuhat sa iyang katungdanan human siya wala nisusi o hinungdan sa pag-imbestigar sa pagpabaya sa Konseho sa Munisipyo sa pag-isyu og resolusyon nga nga walay pagsupak sa aplikasyon sa ZYTI ug tungod sa kapakyas sa pag-imbestigar o paghimo sa imbestigasyon batok kang Ocampo alang sa pagproseso ug pag-isyu og business permit sa ZYTI bisan pa sa pipila ka mga kakulangan sa aplikasyon niini.

Gitataw sa DILG nga napakyas si Guo sa pagsiguro nga sila si Ocampo ug Sigua matinud-anong motuman sa ilang mga katungdanan ug gimbuhaton sa pagtan-aw sa aplikasyon sa mga business permit sa ZYTI.

Samtang si Hontiveros nisuporta sa lakang sa Ombudsman.

“Dapat lang. Nung unang bisita pa lang namin sa ni-raid na POGO sa Bamban, Tarlac, ipinanawagan ko na ang preventive suspension laban kay Mayor Alice Guo,” matod ni Hontiveros sa usa ka opisyal nga pamahayag.

Matod sa senador nga nakadawat usab siya og impormasyon nga ang mayor nisuway sa pagbabag sa nagpadayong imbestigasyon human sa ronda sa Pogo.

“This should have already warranted a suspension. We only hope this is not too late,” dugang sa senador. / TPM, SunStar Philippines, REV