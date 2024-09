Guo nasikop sa Indonesia, ipa-deport sa Pilipinas

Ang Philippine National Police (PNP) padayon sa ilang koordinasyon tali sa sa Indonesian police alang sa dinaliang deportasyon sa gitaktak nga Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Mao kini ang gibutyag ni PNP Chief of the Public Information Office (PIO), Colonel Jean Fajardo sa Miyerkules, Septiyembre 4, 2024.

Sa press conference, si Fajardo niingon nga si Guo nasikop sa usa ka hotel sa Tangerang City sa probinsya sa Banten, Indonesia, alas 11:30 sa gabii (oras sa Jakarta).

Siya niingon nga ang pag-aresto nahitabo isip resulta sa aktibong kooperasyon tali sa PNP ug sa Indonesian National Police, subay sa memorandum of agreement sa pagpugong ug pagsukol sa transnational crime ug pagbayloay og impormasyon sa paniktik.

Si Fajardo nagkanayon nga alas 8 sa buntag niadtong Septiyembre 4, 2024, si PNP chief General Rommel Marbil nakigtagbo sa iyang Indonesian counterpart pinaagi sa Zoom aron mahikay ang deportasyon kang Guo.

“Yes, we intend to bring her back to the country within the day,” matod ni Fajardo.

Siya niingon nga si Guo itugyan ngadto sa Senate Sergeant-at-Arms.

Niadtong Hulyo 10, ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality nag-isyo og arrest order batok kang Guo, kinsa giingong usa ug mao ra nga tawo sa Chinese national nga si Guo Hua Ping.

Si Guo gidakop tungod sa pagdumili sa panawagan sa panel sa pagtambong sa padayong imbestigasyon sa gironda nga illegal Pogo hub sa Bamban, Tarlac.

Lakip usab sa mando mao ang mga ginikanan ug mga igsuon ni Guo nga sila Siemen, Wesley, ug Sheila.

Na-intercept usab si Sheila sa Indonesia niadtong Agusto 21, 2024, kauban si Cassandra Li Ong, ang awtorisadong representante sa gi-raid nga ilegal nga Pogo hub sa Porac, Pampanga.

Atol sa iyang pagpakita sa komite sa Senado, si Sheila niingon nga sila mibiya sa nasod kaniadtong gabii sa Hulyo 17 gamit ang tulo ka mga bangka.

Si Senate committee chairperson Senator Risa Hontiveros niingon nga iyang gipaabot nga atubangon ni Guo ang inquiry sa iyang pag-abot sa Pilipinas.

“Kapag nalaman na makakabalik siya in time para sa hearing bukas, ihaharap namin siya,” matod ni Hontiveros.

Si Hontiveros misaad nga huptan ang mga responsable sa "pag-ikyas" sa mga Guo.

Sa iyang bahin, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nipadayag og pasalamat ug nipahalipay sa tanang law enforcement personnel sa pagdakop ni Guo.

Gipasalamatan usab niya ang Gobyerno sa Indonesia sa ilang tabang bahin niini nga butang.

“Kung hindi aabot sa oras yung pagpapabalik sa kanya mula sa Indonesia, papunta rito, magsaschedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing. Para sa wakas, maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat,” matod ni Hontiveros.

“Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice: Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. This Government continues in its duty to apply the rule of law,” matod ni Marcos.

“Miss Guo shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land, and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people,” dugang sa presidente. / TPM / SunStar Philippines