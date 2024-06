Gusto mokampyon isip usa ka Maverick

Nagtinguha si Kyrie Irving nga langkaton ang ikaduha niyang kampyunato sa National Basketball Association (NBA) ubos sa kampo sa Dallas Mavericks, ang runner-up sa 2023-24 champion Boston Celtics.

Nagpasabot kini nga wala siya’y plano nga mobalhin.

“I see an opportunity for us to really build our future in a positive manner where this is almost like a regular thing for us, and we’re competing for championships,”matod ni Irving.

Naangkon ni Irving ang labing una niyang titulo niadtong 2016 dihang nagduwa pa siya sa Cleveland Cavaliers katambayayong si LeBron James. / AP