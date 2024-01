Gusto ni Mike natuman; center island giguba na

Usa ka adlaw human nimando si Cebu City Mayor Michael Rama nga kinahanglang tangtangon ang center island duol sa Sanciangko St. alang sa Fiesta Señor Solemn Foot Procession 2024, ang island giguba niadtong Biyernes, Enero 12, 2024.

“Naa may rota procession. Unya mura’g moagi man lang gihapon diha dapita. Kinahanglan jud makuha ang island going towards Sanciangko kay kon dili makuha ang island sa Sanciangko, it becomes a choke point. Unya mag backflow na and it can derail movement,” matod ni Rama atol sa usa ka programa nga gisibya sa social media page sa Public Information Office (PIO) niadtong Huwebes, Enero 11, 2024.

Matod ni Rama nga sa di pa ang Penitential Walk with Mary sa Biyernes, Enero 19, ug ang Solemn Foot Procession sa Venerable Image ni Señor Sto. Niño de Cebu sa Sabado, Enero 20, kinahanglang tangtangon na ang center island.

Si Rama niingon nga iyang gimanduan si Cebu City Transportation Office head Raquel Arce ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office head Harold Alcontin nga aksiyunan ang maong butang.

Gitumbok ni Rama ang center island sa Osmeña Boulevard nga nahimutang atubangan sa Social Security System bldg. sa Sanciangko St.

Niadtong Biyernes sa hapon, ang SunStar Cebu nikuha og hulagway sa island, nga nagpakita nga kadaghanan sa kongkreto niini nga casing naguba na.

BRT SEPARATOR

Dugang ni Rama nga gusto usab niya nga tangtangon ang separator sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) lane.

“Usa ka bulan ko sa Melbourne. Ilang tram didto, station ra jud. Pagkahuman sa estasyon, abli na kay dili man kinahanglan nga i-exclusive all the way bisan way nangagi. Unya kon maabot ang panahon, naay (And if there’s) emergency, all space in the road will definitely be utilized na siya,” matod ni Rama.