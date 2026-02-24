Gustong moduwa sa 2028 Olympics

Niini pa lang ka sayo, daghan na ang mga magduduwa sa National Basketball Association (NBA) ang ningpadayag sa ilang tinguha nga moduwa sa Team USA alang sa 2028 Olympics nga ipahigayon sa Los Angeles, USA.
Usa na niini si Houston Rockets superstar Kevin Durant, kinsa usa ka four-time Olympic gold medalist.
“Hell yeah, I want to play. I would love to, but I’ve got to stay on top of my game,” matod ni Durant.
Ning iyang tinguha, gikonsiderar sab hinuon sa 37 anyos nga si Durant ang iyang kahimsog. / Gikan sa wires