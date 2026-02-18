Gustong moretiro sa Converge team

Hayag pa sa sidlak sa adlaw nga malipayon si Calvin Abueva sa iyang pagduwa isip sakop sa Converge FiberXers sugod karong umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA).
Si Abueva kinsa nabalhin sa FiberXers gikan sa Titan Ultra Giant Risers pinaagi sa multi-player trade ning bag-ohay, nipasabot nga malipayon siya sa FiberXers gumikan kay ubay-ubay ang iyang katagilungsod sa Pampanga nga naa sa team ug usa na niini si coach Dennis Pineda.
Matod ni Abueva, 38, gusto siyang moretiro isip usa ka FiberXer. / ESL