Guteza: Naghatod og bags puno sa kuwarta ngadto ni Romualdez

Niangkon ang kanhi security aide ni Ako Bicol Rep. Elizaldy “Zaldy” Co nga nakahatod siya og daghang kuwarta sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Atol sa Senate Blue Ribbbon Committee hearing niadtong Huwebes, Setyembre 25, 2025, si Orly Guteza nibutyag nga mga maleta nga puno sa kuwarta iyang nahatod.
Matod ni Guteza, labing minos tulo ka higayon siyang nag-deliver sa kuwarta gikan sa iyang pagsugod og trabaho niadtong Disyembre 2024, hangtod sa iyang pag-resign niadtong Agusto 2025.
Ang matag maleta kuno dunay P48 milyunes pataas, ug kasagaran dawaton sa mga executive assistant ni Co sa balay niini sa Valle Verde 6, Pasig City.
Gibulgar niya si ACT-CIS Representative Eric Yap nga nagdala og 46 ka maleta nga puno sa kuwarta didto sa balay ni Co. Pagkahuman og ihap, gidala kini sa Horizon Residences, Taguig, unit ni Co sa 56th floor.
Apan, dili tanan ihatod sa taas kay ang uban, sama sa 35 ka maleta gikan sa 46, direkta nga ihatod sa balay ni Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig.
Kini nga mga pasangil nanggawas taliwala sa imbestigasyon sa anomaliya sa flood control projects diin si Co giingong nakadawat og P8.75 bilyunes nga kickbacks gikan sa 426 ka proyekto sa Bulacan gikan 2022 hangtod 2025. / TPM / SunStar Philippines