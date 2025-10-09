Superbalita Cebu

Guwardiya gilipat selpon gikawat, kawatan nadakpan

SunStar Local News
Published on

Wala makaikyas ang 27-anyos nga lalaki human siya nasakpan nga nangawat og selpon sa usa ka guwardiya sa Cebu City Hall atubangan sa Vice Mayor’s Office, M.C. Briones St., Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Sugbo  alas 5:45 sa hapon, Oktubre 8, 2025. 

Nailhan ang suspek nga si alyas John, ulitawo, residente sa Sityo Kaduldolan, Barangay Lawaan 3, Talisay City, Cebu. 

Samtang ang biktima mao ang 22-anyos nga si alyas Ejie  nga lumulupyo sa Arellano Boulevard, Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo. 

Sa imbestigasyon,  nasikop ang suspek pinaagi sa citizen’s arrest human  nasakpan sa akto nga gikawat ang selpon sa biktima. 

Nabalik  ra ang  selpon sa maong guwardiya. 

Gitanggong ang suspek ug gipaabot nga mag-atubang siya og kasong pagpangawat. / JDG  

