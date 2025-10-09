Guwardiya gilipat selpon gikawat, kawatan nadakpan

Wala makaikyas ang 27-anyos nga lalaki human siya nasakpan nga nangawat og selpon sa usa ka guwardiya sa Cebu City Hall atubangan sa Vice Mayor’s Office, M.C. Briones St., Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Sugbo alas 5:45 sa hapon, Oktubre 8, 2025.
Nailhan ang suspek nga si alyas John, ulitawo, residente sa Sityo Kaduldolan, Barangay Lawaan 3, Talisay City, Cebu.
Samtang ang biktima mao ang 22-anyos nga si alyas Ejie nga lumulupyo sa Arellano Boulevard, Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon, nasikop ang suspek pinaagi sa citizen’s arrest human nasakpan sa akto nga gikawat ang selpon sa biktima.
Nabalik ra ang selpon sa maong guwardiya.
Gitanggong ang suspek ug gipaabot nga mag-atubang siya og kasong pagpangawat. / JDG