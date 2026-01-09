Guwardiya mipusil-patay sa gipasanginlan nga kawatan

Lalaki nga gipasanginlan nga nangawat ang gipusil-patay sa guwardiya alas 6:50 sa buntag, Biyernes, Enero 9, 2026, sa Sityo Kalubihan, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Manases Torrejos Wagwag, hingkod nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Ang gitumbok nga responsable sa pagpamusil mao ang usa ka ginganlan og Ken Pedrera, guwardiya, nga silingan ra sa biktima.
Sa imbestigasyon sa Guadalupe Police Station, nasayran nga sa wala pa mahitabo ang pagpamusil, nag-away ang biktima ug ang suspek.
Pipila ka gutlo ang milabay nikuha og armas ang suspek ug dayong pusil sa biktima tumong sa lawas niini.
Dali nga gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center apan nakabsan sa kinabuhi. / AYB