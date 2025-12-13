Guwardiya mipusil sa minero nadakpan

Gidakop sa kapulisan ang guwardiya sa minahan human giingong gipusil ang usa ka minero sa Barangay Dumalan, Lungsod sa Dalaguete.
Ang suspek nga nadakpan giila nga si Ronito Otom Carin, alyas "Netoy", 39, minyo, taga Brgy. Dumalan, Dalaguete.
Ang biktima mao si Jerry Agbon Caminero, 44, taga Lungsod sa Argao, safety miner sa usa ka local mining company.
Ang insidente nahitabo niadtong Huwebes, alas 12:30 sa kaadlawon, Disyembre 11, 2025, sa Brgy. Dumalan, Dalaguete.
Matod ni Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, si alyas "Netoy" maoy responsable sa pagpamusil kang Caminero.
Gipusil ang biktima samtang nigawas sa minahan ug padulong na untang mopauli.
Ang bala niigo sa sampot ni Caminero ug nilapos sa atubangan sa iyang paa.
Ang biktima daling gidala sa tambalanan samtang ang suspek nisibat ug nitago sa ilang lugar.
Gibutyag ni Major Zozobrado nga ang posibleng motibo sa kremin mao ang panagbangi sa duha sa ilang trabaho.
Gikataho nga daghang nasuko sa biktima tungod sa pasangil nga "sipsip" sa trabaho ngadto sa ilang amo. Ang suspek nga usa ka guwardiya sa minahan, gikabangi sab sa biktima.
Nadakpan si Carin atol sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga personnel sa Dalaguete Police Station alas 8:00 sa gabii niadtong Disyembre 12, 2025, sa Brgy. Dumalan.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka caliber .45 pistol, ug unom ka buhing bala sa caliber .45 nga armas.
Pasakaan og kasong Frustrated Murder ug kalapasan sa R.A. 10591 (Illegal Possession of Firearms) ang suspek. / GPL