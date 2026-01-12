Guwardiya mitahan, miangko'ng dili kawatan ang gipusil-patay

Nitahan sa iyang kaugalingon sa Abellana Police Station 2 ang guwardiya nga nakapusil-patay sa iyang silingan sa Sityo Kalubihan, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo niadtong Enero 9, 2026, sa alas 6:50 sa buntag.
Ang nsurender giila nga si Ken Pedrera, 41, kasamtangan nga nag-abang og kuwarto sa Sityo Kalubihan nga silingan sa biktima nga si Manases Torrejos Wagwag, 49.
Sigon sa suspek nga human niya gipusil ang biktima, nitago siya sa kahadlok nga panimaslan sa kabanay sa iyang napatay.
Giangkon niya ang krimen apan sukwahi sa unang nigawas nga balita nga tungod kay gipasanginlan nga nangawat ang biktima nga
maoy hinungdan nga iya ning gipusil, kon dili tungod kini sa ilang panag-away sa barado nga drainage system sa ilang pansayan.
Tungod kay pulos sila mogamit sa maong pansayan, nagkatinubagay sila kon kinsa ang mabasol nga nibara ang drainage system niini.
Dinhi na nagsugod ang ilang panaglalis, gani giingnan matod pa siya sa biktima nga gahi dayong tukmod kaniya ug gisukmag usab siya.
Wala niya mapugngi ang iyang kasuko, nikuha siya sa iyang armas ug gipusil ang biktima nga niresulta sa hinanali niini nga kamatayon.
Human sa hitabo, nisakay siya sa iyang motorsiklo ug nitago sulod sa usa ka adlaw hangtod nga nakahukom nga motahan na lang sa iyang kaugalingon.
Didto siya nitahan sa Abellana Police Station dala ang armas nga iyang gigamit sa krimen.
Human sa iyang pagtahan, gi-turn over dayon siya sa Guadalupe Police Station nga adunay hurisdiksyon sa maong panghitabo.
Kasong murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspek.
Samtang ang patay nga lawas sa biktima gitakdang ipaubos sa autopsy.
Ipa-ballistic sab ang armas nga gigamit sa krimen. /AYB