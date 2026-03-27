Gwardiya nagtuo’g gilibak namusil, 1 patay, 1 kritikal

Usa ang namatay samtang anaa sa talandugon nga kahimtang ang iyang kauban human sila gipamusil sa usa ka gwardiya nga ex-convict alas 10:15 sa buntag, Biyernes, Marso 27, 2026, sa sidewalk sa V. Rama Avenue, Sityo San Antonio, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang gideklarang dead on arrival sa Cebu City Medical Center mao si Vicente Gemuta, 42, molupyo sa maong dapit nga nakaangkon og tulo ka samad pinusilan sa lawas.
Samtang anaa sa kritikal nga kondisyon si Renato Belanizo alyas Atoy, 52 anyos.
Ang gitudlo nga responsable mao si Joel Rentuma, 47, security guard sa A Plus Towing Services ubos sa Primero Eagles Security Agency nga taga Sityo Arca, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo.
Nadakpan hinuon dayon ang suspek sa mga sakop sa Sawang Calero Police Station atol sa pagresponde niini sa dapit diin kini nadestino.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga duna nay daan nga bangi ang duha ka biktima ug ang suspek tungod kay gi-bully matod pa kini.
Wala na makaantos sa bugal-bugal, giduol sa suspek ang duha nga naglingkod daplin sa dalan ug gipamusil.
Apan sa dihang gipangutana sa imbestigador nga si Police Staff Sergeant Ryan Panugaling ang suspek, nitug-an siya nga wala siya giatubang sa pag-bully sa mga biktima sanglit madunggan lang niya kini nga magdungan sa pagpangatawa nga nagtan-aw kaniya.
“Gamay ra gyud kaayo ang hinungdan kanang tan-awon daw siya 'nya mangatawa'g kalit nya ang iya rang nadunggan nga estorya, gwardiya, mao ra iyang madunggan. Mabaw ra kaayo og rason,” matod ni Panugaling.
Nabilanggo na niadtong 2011 si Rentuma sa kasong Homicide ug na sentensyahan sulod sa napulo ka tuig ug tulo ka buwan ug niadtong 2021 nakagawas sa bilanggoan.
Nahibulong ang kapulisan nganong nadawat siya sa pagkagwardiya nga duna na man siyay kaso.