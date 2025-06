Gwen gipamulta og 30K sa Ombudsman

Gipamulta sa Office of the Ombudsman si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia og P30,000 tungod sa iyang pagdumili pagtuman sa preventive suspension order batok kaniya.

Sa usa ka mando nga gipetsahan og Hunyo 10, 2025, nakaplagan ni Ombudsman Samuel Martires si Garcia nga sad-an sa indirect contempt human gisupak sa gobernador ang iyang unom ka bulan nga preventive suspension niadtong Abril 23, 2025.

Niadtong Mayo 19, si Martires niisyu og show-cause order nga nagmando kang Garcia nga mohatag og katin-awan sulod sa lima ka adlaw nganong dili siya angay kasohan og indirect contempt tungod sa pagdumili pagtuman sa preventive suspension order.

Ang preventive suspension gibase sa reklamo ni Moises Garcia Deiparine diin si Garcia gipasanginlan sa paghatag og espesyal nga permiso sa usa ka contractor aron mohimo og quarrying activities sulod sa usa ka protektadong lugar niadtong Mayo 2024.

Ginsister ni Martires nga si Garcia “tinuyo ug dayag nga nibalibad” sa pagkanaog sa posisyon ug pagtuman sa preventive suspension order nga matod niya diha-diha nga ipatuman.

Niadtong Hunyo 13, 2025, si Garcia niinsister nga ang Court of Appeals niisyu og Temporary Restraining Order (TRO) batok sa mando sa Ombudsman.

“By citing me for indirect contempt, is Ombudsman Martires insisting now that he does not respect the Temporary Restraining Order issued by the Court of Appeals?” matod ni Garcia.

Nidugang siya nga ang Ombudsman niila sa TRO pinaagi sa pag-file og Motion to Quash sa maong mando sa Court of Appeals.

Sa iyang tubag sa show-cause order niadtong Mayo 27, giinsister ni Garcia nga “walay pagdumili” sa iyang bahin tungod sa TRO nga gihatag sa Court of Appeals Special Seventeenth Division.

Matod sa gobernador nga nagpasabot kini nga way legal nga basihan ang Anti-Graft court sa pag-cite kaniya sa Indirect Contempt.

Apan gibasura ni Martires ang katin-awan ni Garcia, nga nag-ingon nga “Stand on hollow ground.”

Matod niya nga ang unom ka bulan nga preventive suspension order gihatag kang Garcia niadtong Abril 29 ug diha-diha dayon nga ipatuman.

Iyang gipasabot nga kinahanglan nga gibakante dayon ni Garcia ang Opisina sa Gobernador apan wala kini gisunod.

Hinuon matod sa Ombudsman, dayag nga nideklarar si Garcia sa iyang intensyon nga supakon ang mando pinaagi sa pagpahibalo nga magpabilin siya sa katungdanan isip gobernador.

Gitataw sa Ombudsman nga ang TRO gikan sa Court of Appeals giisyu lang niadtong Mayo 15, 2025, ug gikan sa Abril 29 hangtod Mayo 14, si Garcia walay legal nga awtoridad isip gobernador ug ang TRO walay retroactive application.

Matod sa Ombudsman nga “dayag nga gisupak” ni Garcia ang iyang legal nga mando.

“Indeed, your contemptuous refusal to comply with the Preventive Suspension Order disrupts the orderly administration of justice and infringes upon the constitutionally entrenched powers of the Ombudsman,” matod ni Martires sa iyang kamanduan.

“As well, your failure to comply with the Preventive Suspension Order constitutes disrespect and insubordination, plain and simple. This behavior undermines not only the integrity of the Office of the Ombudsman, but more grievously, the very rule of law itself,” iyang gidugang.

Gipasabot ni Martires nga isip usa ka opisyal sa publiko, si Garcia mahimo untang ehemplo ug usa ka role model alang sa pagkamay-tulubagon ug legal nga pamatasan.

“Lamentably, your actions have fashioned you into an icon of defiance, exuding an impression upon the people of Cebu, and the public at large that the governor’s office is occupied by an ungovernable autocrat. Your open disobedience to the mandate of the Office of the Ombudsman cannot and should not be countenanced,” matod ni Martires.

Niadtong Abril 30, gipahibalo ni Garcia nga magpabilin siya sa kapitolyo ug magpadayon sa paglihok isip gobernador samtang nagpaabot og tubag gikan sa Kalihim sa Department of Interior and Local Government (DILG) nga si Juanito Victor Remulla.

Gikuwestyon ni Garcia ang preventive suspension order sa Ombudsman kon mapatuman ba kini panahon sa eleksiyon.

Si Garcia nagtinguha sa ikatulong termino sa midterm elections.

Ang preventive suspension niadtong Abril 23, 2025, nanukad sa mga reklamo sa grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, ug violation of Republic Act 6713 batok kang Garcia.

Ang reklamo nagsugod sa pag-isyu ni Garcia og espesyal nga permiso sa Shalom Construction, Inc. niadtong Mayo 14, 2024, nga walay Environmental Compliance Certificate (ECC) o Certificate of Non-Coverage (CNC) gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Apan gipasabot ni Garcia nga ang reklamo mahitungod sa desilting activities sa Mananga River kabahin sa paningkamot sa provincial government sa pagsulbad sa kakulang sa tubig nga nasinati niadtong 2024 tungod sa El Niño phenomenon.

Gipasabot sab ni Garcia nga ang nagreklamo usa ka miyembro sa usa ka partisan nga grupo sa politika ug nagtukod sa Duterte Riders Team.

Ang suspension order sab gikan sa usa tinudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Mayo 1, nanawagan alang sa kamahinungdanon sa pagpatuman sa rule of law ug pagsiguro nga ang due process gisunod bahin sa suspension ni Garcia. / EHP / ANV