Gwen, Glenn mag-tandem

Magkuyog pag-usab sila si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug Board Member Glenn Soco alang sa pagka gobernador ug bise gobernador ubos sa One Cebu party alang sa umaabot nga piniliay sa Mayo 2025.

Kini human pormal nga miduso sa kandidatura si incumbent Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa iyang Certificate of Candidacy (COC) sa buhatan sa Commission on Election (Comelec) sa Oktubre 8, 2024.

Si Garcia miduso sa iyang kandidatura sa alas 10:00 sa buntag kauban ang iyang mga anak ug sakop sa pamilya.

Wala siyay kauban nga laing politiko gawas lang sa supporters niini ubos sa samang partido.

Una na nga mipadayag si Garcia nga ugaling pilion siya pag-usab sa mga Sugboanon isip gobernador, lakip sa mga hatagan niya og pagtagad ang hingpit nga pagbalhin sa seat of government sa lungsod sa Balamban, paghuman sa kadalanan nga magdugtong sa mga lokalidad ug ang uban pang mga programa nga iyang buot ipadayon alang sa pagpalambo sa lalawigan.

Si Garcia nga unang nag-inusara’ng miduso sa iyang kandidatura, mipahibaw nga sa hapon gikatakda nga moduso sa kandidatura pagka bise gobernador ang iyang tandem.

Apan sa alas 4:31 sa hapon 29 minutos sa wala a mosirado ang Comelec, niabot sa buhatan si incumbent sixth district board member Glenn Anthony Soco kauban si Garcia aron pormal nga moduso sa iyang kandidatura pagka bise gobernador.

Dili kini maoy unang higayon nga nagkuyog ang duha alang sa gubernatorial race. Si Soco unang nagpapili sa pagka bise gobernador sa 2010 apan napildi kini ni Vice Governor Gregorio Sanchez.

Mibalik kini pagpapili sa 2013 apan napildi kini ni Vice Governor Agnes Magpale.

Asoy ni Soco, boluntaryo niyang gipresentar ang iyang kaugalingon nga modagan kauban si Garcia human niya mahibaw-an pinaagi sa mga taho sa mga tigbalita nga wala kini runningmate.

“I felt that governor needs to have a vice gubernatorial candidate which has supported her program all throughout,” matod ni Soco sa Oktubre 8, 2024.

Subay sa listahan sa Comelec, duha ka mga indibidwal ang miduso sa ilang COC alang sa pagka bise gobernador. Gawas ni Soco, miduso usab sa iyang kandidatura si kanhi Interior and Local Government Undersecretary Joselito Ruiz.

Si Incumbent Vice Governor Hilario Davide III nga lakip sa gisuwayan paghangyo ni Garcia nga mahimong tandem niini hugot ang desisyon nga magpapili pagka kongresista sa segundo distrito.

Ang igsuon ni Gov. Gwen nga si incumbent Congressman Pablo John “PJ” Garcia nga labing unang miduso sa iyang kandidatura isip reelectionist mibakwhi sa iyang COC ug nihulip kaniya ang iyang asawa nga si Karen Hope Flores-Garcia.

Lakip sa rason sa kongresista ang iyang pila ka dekada na nga tinguha nga pagpahigayon og dugang pagtuon sa balaod ug public administration sa gawas sa nasod.

Ingon man ang kagustuhan niining mosuwat og libro alang sa political history sa Sugbo.

Ang asawa ni Garcia gradwado sa kursong Mass Communications sa University of the Philippines Cebu ug mikuha usab sa Masters Degree in Public Management sa samang unibersidad.

Kompiyansa si Garcia nga mahatagan sa iyang asawa og bag-ong panan-aw ug mga maayong programa ang tersero distrito.