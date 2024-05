Gwen mideklarar og state of calamity

Gipaubos ni Cebu Cebu Gover­nor Gwendolyn Garcia sa state of calamity ang tibuok lala­wigan sa Sugbo tungod sa nagkagrabe’ng kadaut sa mga pananom ug kahayupan tu­ngod sa El Niño phenomenon.

Matod ni Garcia nga ang dekla­rasyon palig-unon pinaagi sa usa ka resolusyon nga gikatakdang aprubahan sa Hunta Probinsyal sa Lunes, Mayo 20, 2024.

“Today i will issue an executive order that will put the province of cebu under a state of calamity. This will be further supported by a Board resolution that will be passed when the Provincial Board meets this Monday,” matod ni Garcia sa Mayo 17, 2024.

Gipasabot ni Garcia nga dili na normal ang kainit sa panahon nga nakadaut na sa mga yuta ug bisan pa sa mga panagatan.

Base sa partial nga talaan sa Kagamhanan sa Probinsya sa Ma­yo 16, 2024, moabot na og P176.8 milyunes ang kadaut nga mug­na sa El Niño. Kini naglakip sa P82,421,571.29 nga kadaut sa mga pananom sa mais ug humay.

Moabot usab sa P62,878,064.12 ang kadaut nga naangkon sa mga pananom sa utanon; P27,939,696 usab ang kadaut sa mga prutas, ug P2,747,566.20 sa mga lagutmon.

Samtang sa mga panagatan, moabot usab og P887, 300 ang kadaut nga naangkon.

Sunod semana, makigtigum usab siya sa mga mayor aron hisgutan ang mga posibling alibyo sa nagpadayong hagit sa tibuok lalawigan.

Iyang gidugang nga gikatakda usab nga kwentahon sa Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) ang insaktong ayuda nga mahatag ngadto sa mga mananagat ug mag-uuma nga apektado sa El Niño.

Sa listahan sa Probinsya, anaa sa 32 na ang apektadong mga local government unit (LGU) nga adunay 12, 312 ka mga mag-uuma ug mananagat.

Gawas sa tigom, gisugdan na usab sa kagamhanan ang pagpahigayon sa desilting ug pag rechannel sa mga sapa nga mahimo pang maka-produce og tubig nga ikadugang sa supply sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) alang sa mga konsumidor niini sa Metro Cebu.

Ning semanaha, niluwat og special permits ang Kapitolyo alang sa mga kontraktor nga maoy gitahasan nga moabag sa pagpaluag sa agianan sa tubig sa mga sapa sa Mananga sa dakbayan sa Talisay ingon man sa Mangitngit ug Luyang sa Carmen.

“..There is water, you just need to bring back the river channel because right now it has become a road,” matod ni Garcia sa Mayo 17, 2024.

“We feel that. In fact, even with this present situation, there is water that can be made available to MCWD in Mananga...just that its trapped underneath its not too deep.” dugang niya.

Ang duha ka mga sapa ma­kahatag og 30,000 ngadto sa 60,000 ka metro kubiko nga supply sa tubig matag adlaw.

Apan subay sa milabay’ng datos, moabot na lang sa 6,000 metro kubiko ang ma-produce sa Mananga samtang 8,000 sa Lusaran.