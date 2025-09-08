Gwen mihimakak sa pasangil nga utangan ang Lalawigan sa Sugbo

Nagtuo si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga walay utang ang Lalawigan sa Sugbo.
Sukwahi kini sa gipadayag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga adunay moabot sa P1.1 bil-yones nga utang ang lalawigan sa administrasyon ni Garcia.
“I can say without fear of contradiction, wala tay (we have no) outstanding obligation from any financial institution,” matod ni Garcia sa mga tigbalita sa Lunes, Septiyembre 8, 2025.
Kahinumdoman nga gibutyag ni Baricuatro sa iyang State of the Province Address (SOPA) nga adunay gibilin nga utang si Garcia nga moabot P1.1 billion sa probinsya. Alang kang Garcia dili kini utang.
“She’s unable to distinguish between payable of an actual debt or a loan from a financial institution,” matod ni Garcia.
Ang kanhi gobernador nisugyot nga magtuon ang kasamtangang gobernador sa kalahian sa utang ug bayranan.
“Kana man gung utang mo-ingon siya nga utang ni sa probinsya kaning P1.1 billion, that should be certified by the provincial treasurer. That should be certified by the provincial budget officer and the provincial accountant because that is due recorded as utang, dili bayranan. Dako kay nag diperensya," matod ni Garcia.
Ubos sa accounting, ang mga bayranan ug utang nahug ubos sa gitawag nga 'liabilities' diin adunay daghang sources nga makonsiderar kining 'short-term debt' sulod sa 12 ka buwan o usa ka tuig.
Ang account liabilities nag--refer sa mga liabilities nga na-angkon nga goods o services diin ang bayad wala pa mahatag sulod sa fiscal year. Kini subay sa definition sa National Center for Education Statistics of the United States.
Samtang ang utang, nagpasabot nga hinuwaman nga kwarta sa gobiyerno ubos sa short-term basis o ba kaha long-term borrowing. / ANV