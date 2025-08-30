Gwen mitubag sa Sopa ni Baricuatro

Gihimakak ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang nahimong pamahayag ni incumbent Cebu Governor Pamela Bairucuatro atol sa iyang labing unang State of the Province Address (SOPA) sa Agusto 29, 2025.
Si Garcia nipadayag sa iyang panahom sa paghulagway ni Baricuatro nga guba, gubot, ug gutom ang estado sa Probinsya sa Sugbo atol sa iyang paglingkod sa Kapitolyo.
“I heard that already... Ang ako sab masulti sa iyang SOPA, pamakak, panuis, panaot address,” matod ni Garcia pinaagi sa Brigada News FM Cebu sa Agusto 30, 2025.
Si Garcia nitutok sa programa sa imprastraktura atol sa iyang administrasyon nibutyag nga wala siya magpabaya sa lalawigan, diin giingong lakip sa labing dako og gahin sa iyang kaniadto P25 bilyunes nga pundo mao ang pagpalambo sa 16 ka mga ospital sa probinsiya.
Giingong natuman usab ang iyang mga programa sa pagpalambo sa imprastraktura naglakip sa kadalanan, tulay, covered courts, ug mga pasuga sa mga barangay ug lokalidad sa probinsiya.
Gipalambo usab ang mga bed capacity sa mga provincial hospitals sa lalawigan lakip ang pagmuntar og hemodialysis centers sa mga dakbayan sa Bogo, Carcar, Danao, ug lungsod sa Balamban.
“This is something she has to study maayo tingali'g magtuon siya kaysa magsigi siya og TikTok,” dugang ni Garcia.
Matod ni Garcia nga ang pag-ayo sa mga tiles, pagpasuga sa ospital ug uban pa'ng minor nga ayuhonon dili tahas sa probinsya apan tahas kini sa usa ka chief of hospital.
“And i would have to tell her or ang publiko dapat mahibawo nga that is the responsibility of the chief of hospital kay ang ilang budget includes depende kung unsa na kadako ang hospital whether you work at 25-bed or 50 or you work in a provincial hospital nga 100-250 [bed capacity] duna kay repairs and maintenance nga pundo downloaded na sa account sa hospital,” matod ni Garcia.
Giklaro usab ni Garcia nga ang moabot sa P1.2 bilyunes nga Special Education Fund (SEF) nakab-ot tungod sa pagsaka sa nakolekta sa Real Property Taxes.
Iyang gidugang nga ang pundo alang sa edukasyon gigahin alang sa pagpadayon sa feeding program sa mga kabataan sulod sa 10 ka buwan, sulod sa lima ka adlaw matag semana sa tanang kindergarten students hangtod sa Grade 12.
Samtang ang pag-ayo sa mga tunghaan gitahas na ngadto sa mga mayor.
Sa nasayran atol sa SOPA ni Baricuatro gipikhan niini ug gisaway ang milabayng administrasyon tungod sa giingong pagpabaya sa mga serbisyo sa probinsya subay sa gihimong pagsusi niini sa mga kalungsoran sulod sa unang 60 ka adlaw sa paglingkod isip gobernadora.