Gwen mitugot nga 2 ka mga tabay sa Carmen maka-supply

Gilantaw nga libkason ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang lagda nga nagpugong sa water production sa duha ka atabay sa Lungsod sa Carmen, lalawigan sa Sugbo.

Kini aron maalibyuhan ang kasamtangang krisis sa supply sa tubig sa Metro Cebu tungod sa El Niño phenomenon.

Subay sa kasamtangan nga 35 million liters daily (MLD) nga produksyon sa Luyang River, gilauman nga makadugang kini sa supply sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) diin gilantaw nga makab-ot ang 50 MLD nga supply alang sa mga konsumidor.

“We can start production from aning duha ka close nga pumps. Gi-cease and desist man na nako, di ba? So we will justify it to lift the cease and desist in view of general welfare,” matod sa gobernador pinaagi sa media arm sa Kapitolyo.

Ang maong inisyatiba, nahisgutan atol sa tigom nga gisalmutan nila ni MCWD Chairman Atty. Jose Daluz III ug MCWD general manager Edgar Donoso sa Abril 22, 2024.

Giingong ang duha ningtaho sa gobernador sa nagpadayong hagit ug kakuwangon sa supply sa tubig alang sa Metro Cebu tungod sa huwaw.

Base sa listahan sa MCWD, nalakip sa service areas niini ang dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu, Mandaue, ug Talisay; lakip na ang lungsod sa Cordova, Consolacion, Liloan, ug Compostela.

Ang Manila Water Philippine Ventures, pinangulohan ni General Manager Stan Genosa, nga nitambong sa tigom, nisaad nga ugaling hingpit nang malibkas ang cease and desist order sa gobernador, sugdan dayon sa MWPV ang pagkuha og supply sa tubig gikan sa duha ka atabay.

Si Daluz, una nang nipadayag nga natala niini ang labihang pagkunhod sa supply sa tubig gikan sa main sources niini tungod sa El Niño diin nalakip ang Compostela water facility nga kaniadto maka-supply pa og 10,000 liters sa matag adlaw.

“We will have additional water, hopefully around 6 or 7 thousand cubic meters. We’re working on it, gipangita gyod na ni Governor Gwen nga adunay additional water,” matod ni Daluz.

Ang gobernador una na nga nipadayag nga tutukan niini ang paghatag og alibyo sa krisis sa supply sa tubig nga giatubang sa Sugbo.