Gwen mopasiugda sa MICC-LMP

Gikatakda nga pasiugdahan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang umaabot nga Mindanao Island Cluster Conference (MICC) of the League of Municipalities of the Philippines (LMP).



Kini subay sa pagbisita ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce sa buhatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron mangayo sa supporta niini sa maong kalihukan.



Gikatakda nga ipahigayon ang maong tigum sa Agusto 7, 2024 nga salmotan sa moabot 200 ka mga kadagkoan sa Mindanao aron hisgutan ang nagkadaiyang mga stratehiya, inisyatiba ug uban pa’ng mga maayong pamaagi sa kagamhanan alang sa sustainable development.



Gawas sa supporta nga gipadayag ni Garcia, iya usab gidapit ang mga mayor nga motambong sa ika-455 nga kasumaran sa pagkalalawigan niini sa Agusto 6.



Subay sa maong kalihukan gilaoman ang mas malambuon nga mga programa sa matag lokalidad ilabi na ang ekonomiya ug turismo niini. / ANV