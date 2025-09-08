Gwen nanghimakak nga may relasyon sa kontrobersiyal nga mga contractor

Gihimakak ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga pasangil nga aduna siyay personal nga relasyon ug kalambigitan tali sa mga kontraktor nga gilambigit sa korapsyon sa mga flood control projects.
“I don’t know these Discayas but naa naman ang mga pangalan… Basaha, pangitaa ku-no akong ngalan kung naa ba," matod ni Garcia atol sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Septiyembre 8, 2025.
Kini maoy tubag ni Garcia sa pipila ka mga taho nga nag-link kaniya sa kontrobersiyal nga Discaya ug Sugboanon nga kontraktor nga si Engr. Allan Quirante sa QM Builders. Nakaila si Garcia sa mga Quirante sanglit taga Dumanjug kini, samang lungsod nga iyang gigikanan.
“He did not get a single project from the Cebu Provincial Government. Wa’y single project na si Allan Quirante. The records will speak,” dugang niya.
Gibutyag ni Garcia nga aduna pa'y paninglunon nga moabot sa P100 milyones ang kapitolyo ngadto kang Quirante tungod sa quarry violations. / ANV