Gwen: walay kalabutan ang Sugbo sa HSBC loan

Giinsister ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga personal ug walay kalabutan ang Sugbo ingon man ang pangagamhanan sa giingong utang niini sa banko.

Una nang gimando sa Korte Suprema si Garcia nga pabayran ang moabot sa $700,000 nga damages ug 12 porsiyento nga legal interest gikan sa Hulyo 2000 lakip ang P404,560.50 sa legal costs ngadto sa Hongkong and Shanghai Banking Corp. (HSBC).

Atol sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Garcia kauban sa iyang mga abogado mipasabot nga ang maong loan niadto pa'ng 1996 sa dili pa siya gobernador.

Nahibaw-an nga sa maong mga higayon, anaa namuyo sa dakbayan sa Ormoc si Garcia diin siya nagsugod sa iyang mga negosyo sama sa gasolinahan, manpower services, ug uban pa ubos sa kanhi Gwen Garcia Codilla (GGC) Corp.

"This issue really should have not been brought out in light of me being governor as Cebu…Walay labot ang lungsod," matod ni Garcia sa Septiyembre 20, 2024.

Gitug-an usab sa gobernador nga aduna na'y gi-collateral nga duha ka mga luna nga dunay gilapdon nga 15 ngadto sa 20 ektarya.

Gipadayag usab sa legal counsel ni Garcia nga una nang na-dismissed sa Taguig Regional Trial Court sa Taguig Branch 153 ang petition sa HSBC pag revive sa kaniadto usa ka dekada na nga kaso.

Gisaka sa HSBC ang maong kaso sa Court of Appeals diin kasamtangan nga pending pa ang desisyon labot niini. / ANV